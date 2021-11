"오월정신 비뚤어졌다는 것"vs"생트집"…尹 '반듯이' 방명록 두고 '해석 충돌'

이재명 "'반듯이' 오기 아니라면 광주 모독"

진중권 "與, 전체주의 언어습관 있어" 비판

[아시아경제 강주희 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 10일 광주 5·18민주묘지에서 쓴 방명록을 두고 해석 충돌이 벌어지고 있다. 앞서 윤 후보는 방명록에 "오월 정신, 반듯이 세우겠다"라고 썼는데, 여권에선 "5월 정신은 잘 서 있는데, 뭘 반듯하게 세우겠다는 건가"라며 '오기'라고 비판하고 나섰다. 윤 후보 측은 "한글마저 곡해하지 말라"며 강하게 반발했다.

이경 더불어민주당 선거대책위원회 공보단 부대변인은 10일 페이스북에 윤 후보가 쓴 방명록의 '반듯이'를 '반드시'로, '세우겠습니다'를 '지키겠습니다'로 수정한 사진을 올려 맞춤법에 어긋났다고 지적했다.

한글맞춤법에 따르면 '반드시'는 '꼭, 틀림없이', '반듯이'는 '비뚤어지거나 기울거나 굽지 않고 바르게'라는 의미를 담고 있는데, 윤 후보 방명록에선 '반드시'라고 쓰는 게 맞다는 주장이다.

이재명 민주당 대선후보도 11일 페이스북에 "오월 정신을 반듯이 세우겠다고 하는 것은 오월 정신이 비뚤어져 있다는 의미로, 오월 정신 모독"이라며 "반듯이가 제대로 쓴 것이라면 더 문제"라고 지적했다. 김성회 열린민주당 대변인도 CBS라디오 '한판승부'에 출연 "5월 정신은 잘 서 있다. 그런데 뭘 반듯하게 세우겠다는 말인지 모르겠다"며 윤 후보를 비판했다.

윤 후보 측은 방명록 내용을 곡해하고 있다며 즉각 반발했다. 윤석열 캠프 비전전략실장이었던 김근식 경남대 교수는 페이스북에 "5월 정신을 계승하고 앞으로도 반듯하게 세워나가겠다는 의미가 저들에게는 잘 이해가 되지 않는 모양"이라며 "방명록에 '반듯하게' 잘 쓴 글을 비난하고 조롱하는 사람들이야말로 오월정신을 '비뚤어지게' 왜곡하는 사람들"이라고 비난했다.

그러면서 "오월정신을 '반드시 지키겠다'에만 집착하는 사람들은 5·18을 특정 진영, 특정 정당, 특정 단체 만의 독점물로 편협하게 고집하겠다는 자기 고백을 하는 것"이라고 꼬집었다.

진중권 전 동양대 교수도 윤 후보 방명록은 내용·문법적으로 전혀 문제가 없으며, 여권에서 "생트집을 잡고 있다"고 비판했다. 진 전 교수는 페이스북에 "비판할 걸 비판해야지 유치해서 더 못 봐주겠다"며 윤 후보를 비판하는 여권의 논리가 '괴벨스 논법'이라고 주장했다.

그는 "'그대는 아버지를 사랑하는가'에 '예'라고 답하면, '그렇다면 조국은 사랑하지 않는다는 말인가. 그대에게 조국은 없단 말인가'(라고 하는) 이런 식"이라며 "여기가 북조선인가. 어법 좀 보라. 이게 전체주의자들의 언어습관"이라고 했다. 그러면서 "이재명 캠프는 한글도 모르나. '반듯이'라는 낱말의 존재 혹은 의미를 모르는 것 같다"고 비꼬았다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr