[아시아경제 오현길 기자] 롯데쇼핑은 자회사인 롯데인천개발, 롯데타운동탄, 롯데송도쇼핑타운, 롯데쇼핑타운대구를 흡수합병키로 결정했다고 11일 공시했다.

회사측은 "롯데쇼핑의 경영, 재무, 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나 완전자회사 합병을 통한 경영효율성 증대가 기대된다"고 밝혔다.

