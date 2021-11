조선대학교 안동규 교수, 대한기계학회 학술상 수상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 공과대학 기계공학과 안동규 교수가 대한기계학회 2021년 학술대회 정기총회에서 대한기계학회 학술상을 수상했다.

11일 조선대에 따르면 대한기계학회 학술상은 기계분야 대학/연구소/산업계에서 가장 우수한 학술업적을 남긴 학자나 단체에게 시상하는 대한기계학회의 학술분야 최고의 상이다.

이 학술상은 대한기계학회 포상위원회에서 수상자의 SCI 논문과 대한기계학회 논문 실적, 대한기계학회 봉사 실적, 국내외 학회 봉사 실적 및 대표 논문에 대한 정량 및 정성 평가로 결정한다.

안동규 교수는 'Development of Transfer Type Variable Lamination Manufacturing(VLM-st) Process' 등 여러 편의 우수 학술논문 게재 및 탁월한 연구 결과 도출로 기계공학 발전에 크게 기여했다는 평가를 받아 학술상을 수상하게 됐다.

안 교수는 2017년에 대한기계학회와 일본기계학회가 공동 주최하는 ICMDT2017 국제학술대회 조직위원장과 2018년 대한기계학회 생산 및 설계부문회장을 역임했으며2021년 현재 대한기계학회 호남지회장을 담당하고 있다.

