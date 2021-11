베트남 소비재시장 공들이는 SK…현지 유통社 4000억 투자

SK그룹, 현지 1위 유통사 추가 투자 결정

[아시아경제 최대열 기자] SK그룹은 11일 베트남 식음료 유통기업 마산그룹 산하 크라운엑스에 3억4000만달러(약 4000억원)를 투자하기로 했다고 밝혔다. 앞서 SK는 현지 식음료 유통분야를 비롯해 부동산·리조트, 슈퍼마켓·편의점, 약국 등 소비재 전반에 걸쳐 시장점유율이 높은 기업에 잇따라 투자해왔다.

크라운엑스는 베트남 식음료 1위로 과거 SK가 투자한 마산컨슈머홀딩스(MCH), 유통1위인 윈커머스를 자회사로 두고 있다. 윈커머스는 2019년 마산그룹이 현지 최대 회사 빈그룹으로부터 인수해 이름을 바꾼 회사다.

크라운엑스는 지난 5월 중국 알리바바 컨소시엄으로부터 4억달러 투자를 받았다. SK는 지난 2018년 마산그룹에 투자했을 당시 계약에 따라 알리바바와 같은 투자조건으로 이번에 계약을 맺었다. 회사 측은 "경쟁력 있는 동남아 현지 기업에 선제적으로 투자하고 이를 바탕으로 성장하는 시장에서 추가로 투자기회를 만들어내는 방식"이라며 "현지 사회나 파트너사와 신뢰를 쌓고 SK의 역량을 더해 새로운 시장을 만들어가는 전략"이라고 설명했다.

크라운엑스의 자회사 MCH는 소스·라면·가정용 간편식 등 기존 사업군의 시장 지배력을 바탕으로 음료·생활용품 등 신규사업에서도 성과를 냈다. 2018년 이후 해마다 20% 이상씩 매출이 늘고 있다. 윈커머스는 현지 현대식 유통시장 점유율이 50%가 넘는다. 편의점 2300여개, 슈퍼마켓 120여개 등을 갖춰 올해 매출이 10% 이상 늘어날 전망이다.

동남아 일대 전자상거래 시장을 가파르게 커나가고 있다. 윈커머스는 알리바바의 동남아 전자상거래플랫폼 라자다와 협력해 온라인 유통에도 뛰어들었다. 고객수만 2400여만명에 상품추천, 검색기술을 갈고 닦아 거래액은 매달 40%가량 늘려나가고 있다. 유통비용 구조나 배송 시스템도 다른 회사에 비해 경쟁우위에 있다는 평을 듣는다. 온·오프라인 공동구매, 슈퍼마켓 배송거점 등으로 비용은 낮추고 속도는 끌어올렸다. 동남아 승차공유서비스 그랩과도 제휴했다. 컨설팅업체 베인앤컴퍼니는 베트남 온라인 식료품 유통시장이 2024년까지 해마다 45% 정도 커질 것으로 내다봤다.

SK는 이번 투자로 마산그룹과 협력을 한층 강화했다. 앞서 SK 동남아투자법인은 2018년 처음 마산그룹에 투자한데 이어 빈그룹(부동산·리조트·자동차), 이멕스팜(제약), 파마시티(약국체인) 등 현지 주요 기업에 꾸준히 투자했다. 온·오프라인 유통이나 물류, 핀테크 등은 앞으로 현지에서 고성장이 예상되는 분야다.

박원철 SK동남아투자법인 대표는 "마산그룹은 베트남 시장에서 성공을 위한 최적의 파트너로 이번 투자로 성장하는 현지 유통시장에서 큰 결실을 맺고자 한다"고 말했다. 대니 레 마산그룹 최고경영자는 "크라운엑스의 성장 가능성을 글로벌 파트너에게 또 인정받았다"며 "SK와 함께 베트남 시장을 이끄는 소비자 플랫폼 모델을 만들겠다"고 말했다.

