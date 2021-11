광주 광산구, 전통시장 활성화 '경품추첨' 등 행사 다채

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구가 11월 ‘위드코로나’(단계적 일상회복)에 발맞춰 전통시장 활성화를 위해 경품추첨 및 전시회, 문화공연 등 다양한 행사를 진행한다.

11일 광산구에 따르면 비아5일시장, 송정5일시장은 정기 장날에 소상공인진흥공단과 연계해 1만 원 이상 구매하는 시민을 대상으로 추첨을 통해 경품을 지급한다.

송정5일시장은 오는 13일, 비아5일시장은 16일 행사를 진행하며, 상품으로는 냉장고, 공기청정기 등이 준비돼 있다.

월곡시장은 오는 26일부터 3일간 당일 2만 원 이상 구매자에게 라면(5개입)과 경품추첨 응모권을 지급하는 ‘월곡시장 가는 날’ 행사를 추진한다.

또 송정매일시장과 월곡시장은 해양수산부가 추진하는 ‘2021 대한민국 수산대전’의 일환으로 오는 21일까지 지정 수산물 점포를 이용하면 금액대비 최대 30%의 금액을 온누리상품권으로 되돌려준다.

1913송정역시장에선 20일 오후 3시부터 가족과 함께하는 업사이클링 체험 프로그램 및 다양한 문화공연이 펼쳐진다.

한국관광공사와 연계해 ‘전통시장 가는 달’ 5000원 이용권을 광주송정역 열차 이용객에게 지급하는 행사도 30일까지 진행된다.

이외에도 광산구 전통시장을 이용한 시민은 매달 넷째 주 일요일로 지정된 ‘전통시장 가는 날’ 행사와 연계해 시장愛(애) 누리집에서 3만 원 이상 구매 인증으로 경품 응모에 참여할 수 있다.

활성화 행사와 더불어 안전한 일상회복을 위해 각 전통시장은 정기 소독 및 방역 등도 철저히 할 계획이다.

전통시장 행사와 관련한 자세한 안내는 광산구 일자리정책과에 문의하면 된다.

