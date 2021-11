광주 광산소방서 "난방용품 화재 등 안전사고 주의하세요"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)가 최근 기온이 급격히 떨어지면서 난방용품 등의 사용이 증가함에 따라 화재 등 각종 안전사고에 대해 각별한 주의를 당부했다.

전기히터·장판, 전기열선, 화목보일러 등 난방용품은 우리 생활 속에서 많이 사용되고 있다.

하지만, 작은 부주의로 인해 큰 인명피해와 재산피해가 발생할 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

난방 용품 안전사용 방법으로는 ▲안전 인증 제품인지 확인 ▲전기장판은 접거나 무거운 물체 올리지 않기 ▲사용 후 반드시 전원 차단 ▲문어발식 전기사용 금지 ▲전기용품의 먼지 제거 ▲열선의 피복상태 확인 ▲누전차단기 정상 작동여부 확인 ▲화기 주변 가연물 방치 금지 등이 있다.

이관용 광산소방서 예방안전과장은 “난방용품의 올바른 사용법과 안전수칙을 반드시 숙지하길 바란다”며 “11월은 불조심 강조의 달로 시민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 준비할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

