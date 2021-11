검찰 '수사기밀 누설' 광주 경찰관 추가 기소

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 수사 기밀을 유출하는 등 혐의로 기소된 광주광역시경찰청 소속 현직 경찰관에 대해 검찰이 추가 기소했다.

검찰은 11일 광주지법 형사6단독(재판장 윤봉학) 심리로 열린 해당 사건의 재판에서 A경위에 대해 추가 혐의를 적용해 기소했다.

관련 내용은 구체적으로 파악되지 않았다.

A경위는 공무상 비밀누설, 직무유기, 변호사법 위반 혐의, 광주지역 모 변호사 사무장으로 활동했던 B(55)씨는 변호사법 위반 혐의를 받는다.

이날 재판에선 이들에 대한 증거조사가 이뤄질 예정이었지만, 피고인 측이 제출한 증거목록의 수사보고 내용과 진술 증거 일부에 비동의하면서도 따로 의견을 제시하지 않아 재판 진행에 차질이 빚어졌다.

A씨 측 변호인은 "피고인이 자료를 직접 보고 판단해야 하는데 구속이 돼있어 시간적인 한계가 있었다"며 "다음기일에는 반드시 의견을 제시하겠다"고 재판부에 양해를 구했다. B씨 측도 비슷한 해명을 했다.

이에 대해 재판부는 "첫 재판 이후 2주나 시간을 줬는데 무슨 검토가 더 필요하느냐"며 "피고인의 구속 기간이 다돼서 나가게 되면 어떻게 할 것이냐"고 지적했다.

한편 A경위는 지난 2016년 10월부터 2019년 12월까지 동료 경찰관이나 지인에게 수사 상황을 유출하고 2016년 자신이 수사했던 지역주택조합장에게 검사 출신 변호사를 알선한 혐의로 기소됐다.

또 2019년 광주 남구 월산1구역 재개발 정비사업 업체 선정 입찰 담합 혐의 수사 중 인지한 범죄 사실에 대해 관련자를 입건하지 않고 사건관계인에게 압수수색 영장 집행 일정을 미리 알려준 혐의도 받는다.

B씨는 2016년 A경위에게 조합장을 소개받아 변호사 수임을 약정한 뒤 해당 사건이 검찰에 송치되자 담당 경찰관에게 인사를 해야 한다는 명목으로 브로커를 통해 1000만원을 받은 혐의다.

A씨와 B씨는 광주 모 고교 선후배 사이로 오랜 시간 친분을 유지해 온 것으로 알려졌다.

다음 재판은 12월9일 오후 2시 같은 법정에서 열린다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr