“쏜살처럼 찌르세요” … 부산펜싱협회, 데상트코리아와 펜싱용품 지원 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시펜싱협회와 데상트코리아는 지난 달 27일 스포츠용품 지원 업무 협약을 체결했다.

협약식에는 부산시펜싱협회 김용완 회장, 한우리 총무이사(동의대 펜싱부 감독), 양원백 부회장, 이정현 사무국장, 한국중고펜싱연맹 김영호 회장, 데상트코리아 민세중 대표, 손승원 부사장과 관계자가 참석했다.

두 기관은 2000만원 상당의 스포츠용품과 대회 개최 후원 등 부산 펜싱 발전을 위해 협력키로 했다.

부산시펜싱협회 김용완 회장은 “부산펜싱 발전의 계기가 돼 부산을 펜싱 메카로 만드는 데 집중하겠다”고 말했다.

