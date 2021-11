與, 사흘새 3차례 이름 바꾼 전국민지원금…'방역' 빼고 '일상회복 지원금'으로 추진

9일 '전국민 위드코로나 방역지원금' → 10일 '전국민 일상회복 방역지원금' → 11일 '전국민 일상회복 지원금'

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 전 국민을 대상으로 지급하려는 지원금의 명칭을 11일 '전국민 일상회복지원금'으로 바꾸고, 국회 상임위원회에서 여야 논의를 통해 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 민주당은 이재명 대선후보의 '전국민 재난지원금' 지급 필요성에 힘을 실어주며 1인당 20만~25만원 수준의 지원금 계획 등을 내놓고 있지만, 명칭조차 정리가 안돼 이름만 사흘새 세 차례나 변경됐다.

이날 오후 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 윤호중 원내대표는 전국민 지원금 지급 정책에 대해 설명하고, 지원금의 명칭을 '전국민 일상회복 지원금'으로 부르기로 결정했다. 지난 9일 당 차원에서 전국민 지원금 지급 방안이 나온 뒤 세 번째 이름이 바뀐 셈이다.

민주당은 이 후보가 제안한 '전국민 재난지원금'을 지난 9일 '전국민 위드코로나 방역지원금'으로 바꾸고, 이를 내년 예산안에 편성해 오는 1월부터 지급하겠다고 발표했다. 정부의 단계적 일상회복 1단계 진행에 따라 개인 방역용품 구매 및 일상생활 회복을 위한 자금으로 지원하겠다는 것이었다.

그러나 10일, 또다시 이름을 '전국민 일상회복 방역지원금'으로 변경했다. 윤 원내대표는 "정확한 의미 전달을 위해 전국민 일상회복 방역지원금이라고 새로 명명하겠다"며 "이재명 후보가 전국민 지원이 필요하다고 말한 것에 대해 당이 구체적으로 마련한 방안"이라고 말했다. 특히 위드코로나로 전환하는 시기, 마스크 사용이 필수적이라며 "지난 500일간 마스크를 써왔는데 1개에 500원이라고 하면 이것만해도 20만원이 넘어 25만원 정도"라면서 "일상회복과 함께 방역에도 국민들께 지원을 해드려야한다는 취지에서 일상회복 방역지원금을 구상하게 됐다"고 설명했다.

그러다가 이튿날인 이날, 보다 명칭을 간소하게 하는 차원에서 '방역'을 뺀 '전국민 일상회복 지원금'으로 줄이기로 했다.

신현영 원내대변인은 의총 후 기자들과 만나 "방역물품 사용을 위한 지원금이라는 목적은 동일하고, 다만 이름을 편하게 부를 수 있도록 네이밍을 너무 길게(하는 것은)제한해 간편하게 가자는 의견이 있어서 그 방식대로 정리가 됐다"고 설명했다. 그러면서 지급 형식 등에 대해선 "정해진 게 없다"며 "계속해서 예산 소위를 통해 논의할 예정"이라고 말했다.

