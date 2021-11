[아시아경제 강나훔 기자] 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 540,000 전일대비 55,500 등락률 +11.46% 거래량 1,760,074 전일가 484,500 2021.11.11 15:30 장마감 관련기사 크래프톤, 3분기 영업익 1953억...전년 동기比 16.5%↑공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'유동성 봄날 끝…IPO 잔치도 끝났다 close 은 올해 3분기 연결기준 매출 5219억원, 영업이익 1953억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

매출은 전년동기 대비 42.3%, 영업이익은 16.5% 늘었다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr