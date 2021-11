[아시아경제 박지환 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 89,200 전일대비 2,000 등락률 -2.19% 거래량 208,207 전일가 91,200 2021.11.11 15:30 장마감 관련기사 최태원-이재명 "네거티브 규제로 전환해야"…경제계 먼저 찾은 이재명(종합)LG, 구광모 회장 단독 대표 체제로 전환…권영수 대표 사임교통사고 부상자 돕다 숨진 '진주시 슈바이처'…故이영곤 원장 등 4명에 'LG의인상' close 는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 6125억원으로 지난해 동기보다 15% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

매출은 2조269억원으로 작년 동기 대비 6% 증가했다. 순이익은 5666억원으로 26% 감소했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr