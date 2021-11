지스트 '2021찾아가는 과학캠프' 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원, 총장 김기선)는 소외된 지역의 청소년들에게 과학문화 확산을 위해 신안 신의중학교, 광주 봉산중학교에 이어 지난 10일 함평 손불중학교에서 세 번째 '찾아가는 과학캠프'를 개최했다.

지스트에 따르면 이번 '찾아가는 과학캠프'는 KT에서 후원받은 AI 코딩팩 키트(100세트)를 활용하여 지스트 사회공헌단이 해당 학교에 직접 방문하여 코딩교육 및 멘토링을 제공하였다.

지스트는 2010년부터 초·중·고등학생을 대상으로 다양한 과학캠프 및 학습 교육봉사를 진행하고 있다. 올해부터는 지스트의 사회공헌 및 진로 멘토링 프로그램을 통합·확대하여 체계적이고 더욱 효율적인 운영방안을 모색하여 진행하고 있다.

지스트 지식나눔 프로그램은 ▲랜선 멘토링: 언제 어디서나 참여 할 수 있도록 Zoom을 활용한 온라인 학습 및 진로 멘토링 ▲찾아가는 캠프: 중·고등학교에 직접 방문하여 진행하는 멘토링 ▲지스트 과학캠프: 학생들을 지스트로 초청하여 진행하는 과학캠프(지스트 교원 강연 프로그램, 지스트 연구소 및 체험 프로그램) 등 3가지 형식으로 진행되고 있다.

