[아시아경제 박지환 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 23,150 전일대비 550 등락률 -2.32% 거래량 687,667 전일가 23,700 2021.11.11 15:30 장마감 관련기사 3분기 건설주 와르르...걱정말라는 증권가[클릭 e종목]HDC현대산업개발, 매출 바닥 확인 '분양 성과 기대'[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 은 11일 계열회사 에이치디씨리조트로부터 171억원 규모의 강원도 원주시 지정면 월송리 토지를 취득하기로 했다고 공시했다.

회사 측은 토지 취득 목적에 대해 "오크밸리Zone1 휴양지구 개발사업 참여"라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr