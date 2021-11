크래프톤, 신작 '배틀그라운드: 뉴스테이트' 글로벌 동시 출시

[아시아경제 강나훔 기자] 크래프톤이 배틀로얄 신작 '배틀그라운드: 뉴스테이트'를 11일 글로벌 동시 출시했다.

배틀그라운드: 뉴스테이트는 배틀로얄 장르를 개척한 펍지 스튜디오가 직접 개발한 모바일 게임이다. PC, 콘솔 플랫폼에서 서비스 중인 ‘PUBG: 배틀그라운드’의 게임성과 세계관을 계승했다. 출시 전 5500만 사전예약을 기록하며 큰 기대를 모은 바 있다.

이 게임은 세계 200여 개국에서 한국어, 영어, 일본어, 독일어 등 총 17개 언어로 즐길 수 있다. 오리지널 맵인 트로이와 배틀그라운드의 상징적인 맵인 에란겔에서 배틀로얄 모드를 즐길 수 있다. 또 4대4 팀 데스매치, 그리고 훈련소가 마련돼 플레이의 다양성을 더했다.

랭크 시즌 및 서바이버 패스도 함께 선보인다. 랭크는 브론즈부터 컨쿼러까지 총 8개의 티어가 있으며, 경쟁을 통해 순위에 따른 명예는 물론 티어별 보상도 획득 가능하다. 매달 업데이트되는 서바이버 패스를 통해 다양한 인게임 아이템도 만나볼 수 있다.

크래프톤은 배틀그라운드: 뉴스테이트 출시를 기념해 ‘친구와 함께 플레이(Play with Friends)’ 글로벌 캠페인을 전개할 예정이다. 오는 11월 15일부터 21일까지 7일간 게임을 접속하고 ‘친구 초대 이벤트’에 참여하면 게임 내 상점에서 아이템 구매에 사용할 수 있는 치킨 메달을 얻는 기회가 주어진다.

박민규 배틀그라운드: 뉴스테이트 총괄 PD는 "전 세계 팬들의 기대와 응원에 부응하고 차세대 모바일 배틀로얄에 걸맞은 게임 경험을 선사하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

