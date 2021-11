'바이오·제약 인천 글로벌 콘펙스' 22~24일 개최…삼성바이오 등 참가

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시와 KOTRA가 공동 주최하는 '2021 바이오·제약 인천 글로벌 콘펙스'가 오는 22~24일 인천 송도컨벤시아에서 열린다.

행사는 인천관광공사, 한국의약품수출입협회, ㈜케이훼어스가 주관하며 기존 콘퍼런스 중심에서 탈피해 바이오산업 도약을 견인하기 위해 전시회와 수출상담회까지 결합한 콘펙스 형태로 선보인다.

콘퍼런스는 '바이오·의약품의 해외 시장 진출'을 주제로 스리랑카, 필리핀, 대한민국 세션으로 나뉘어 진행된다. 이상준 셀트리온 수석부사장과 박태현 서울대 교수의 기조강연 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다.

올해 처음 열리는 전시회에는 삼성바이오로직스 등 약 60여개의 바이오·제약 기업들이 참가해 자사 제품과 서비스 전시, 기업 투자 상담 등을 진행할 예정이다.

K-바이오 수출확대를 지원하기 위한 수출상담회에는 전국 제약·바이오 기업 50개사와 해외 30개국(CIS, 중동, 중남미 등) 100여개 바이어가 참여할 예정으로 송도 바이오 클러스터 홍보에도 도움이 될 것으로 기대된다.

인천시 관계자는 "이번 행사는 국내 바이오산업의 중심으로 떠오르고 있는 인천 송도 바이오클러스터 내 주요 기업들이 대거 참가해 정보를 공유하고 비즈니스 기회를 창출하는 자리가 될 것"이라고 밝혔다.

