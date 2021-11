외국인 순매수에 코스피 소폭 반등 2920선 마감…코스닥 990선 회복

[아시아경제 이선애 기자] 11일 하락 출발한 코스피 지수가 소폭 반등에 성공하면서 2920선에서 마감했다. 코스닥 지수는 990선 위로 회복하며 상승 전환으로 장을 마쳤다. 외국인의 현선물 순매수에 힘입은 것으로 풀이된다.

이날 코스피는 5.25포인트(0.18%) 내린 2924.92으로 마감했다. 개장때보다는 소폭 반등한 모습이다.

개인과 외국인은 1374억원, 925억원을 매수한 반면 기관은 2381억원을 매도했다.

업종별로 보면, 서비서업(2.37%), 은행(0.55%) 등은 상승했으나 의료정밀(-2.87%), 보험(-1.92%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위주들은 혼조세를 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스 반도체주는 1% 미만 하락했다. 2차전지주는 상대적 강세를 보였다. LG화학은 2%대, 삼성SDI는 1% 미만 올랐다.

엔씨소프트는 NFT(대체불가토큰) 기술을 활용한 게임 출시 계획을 공개하면서 상한가를 기록하기도 했다. 크래프톤은 이날 공개된 신작 ‘배틀그라운드: 뉴스테이트’가 흥행 조짐을 보이면서 11% 상승 마감했다.

코스닥은 4.90포인트(0.50%) 오른 992.65로 장을 마쳤다. 하락 출발했지만 외국인의 순매수에 힘입어 상승 전환에 성공한 것으로 풀이된다.

외국인은 1641억원을 사들인 반면 개인과 기관은 각각 995억원, 241억원을 팔았다.

이경민 대신증권 연구원은 “코스피는 이날 옵션 만기일을 맞이한 가운데 기관 현선물 매도세 속 미국 물가 상승률 예상치 상회, 나스닥 급락 등 여파로 2900선 초반까지 하락했다”며 “다만 외국인 현선물 순매수세가 증시 하단을 지지하며 2900선에서 지지력을 확보했다”고 말했다.

