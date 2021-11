12~15세 접종 사전예약률 32% 그쳐… "접종 받아달라"

12일 오후 6시 사전예약 마감

예약 않더라도 SNS 신속예약도 가능



"예방접종의 편익 커… 접종 받아달라"

[아시아경제 이춘희 기자] 12~15세 소아·청소년에 대한 코로나19 백신 예방접종 사전예약이 12일 마감된다. 하지만 예약률이 아직 32%에 그치면서 당국의 접종을 적극 권고하고 있다.

김기남 코로나19 예방접종대응추진단 접종기획반장은 11일 코로나19 정례브리핑에서 "지난달 18일부터 시작된 12~15세까지의 소아·청소년에 대한 예방접종 사전예약이 내일(12일) 18시까지 실시된다"며 이 같이 밝혔다. 이들에 대한 1차 접종은 이미 지난 1일부터 진행 중으로 오는 27일까지 진행된다.

이날 0시 기준 전체 사전예약 대상자 184만9000명 중 예약을 마친 이들은 58만5000명으로 31.6% 수준에 그친다. 이미 사전예약률을 뛰어넘어 65.3%의 1차 접종률을 보이는 16~17세 청소년에 비해 훨씬 낮은 수치다. 이날까지 1차 접종을 완료한 12~17세 소아·청소년은 총 80만여명으로 전체 인구 276만9000명 대비 접종률은 28.9%이지만 지난 1일부터 접종을 시작한 12~15세는 186만1000명 중 20만7000명인 11.1%만이 접종을 받은 상태다.

사전예약을 하지 않았더라도 접종을 원할 경우 화이자 백신 물량을 보유한 위탁의료기관에 직접 문의해 언제든 당일 접종이 가능하다. 또한 본인 명의 휴대전화가 있는 14세 이상 청소년이라면 사회관계망서비스(SNS) 당일신속예약서비스를 통한 접종도 가능하다.

방역 당국은 최근 18세 이하 확진자의 비중이 크게 늘고 있다며 경고 메시지를 보내고 있다. 전체 신규 확진자 대비 18세 이하 확진자의 비율은 10월1주(3~9일) 16.6%에서 11월1주(10월31일~11월6일) 22.6%로 지속적 증가세를 보이고 있다. 12~17세 학령층의 주간 일평균 10만명당 발생률도 11월1주 기준 7.9명까지 치솟았다.

앞서 우선적으로 접종이 진행됐던 고3 학생의 경우, 접종 완료자 중 코로나19에 감염되더라도 중증화가 진행된 경우는 없다고 방역 당국은 설명했다. 반면 미접종자 중에서는 중증 사례가 2명 보고됐다.

김기남 반장은 "예방접종을 받지 않을 경우에는 코로나19에 감염될 위험성이 증가하고, 주변에서 확진자가 발생할 경우에 격리 그리고 감염 시 치료나 학업 손실 등 간접적인 피해까지 고려하면 예방접종의 편익이 크다"며 "내일(12일)까지 진행되는 사전예약이나 의료기관을 통해서 접종을 받아주실 것을 당부드린다"고 말했다.

다만 김 반장은 "(소아·청소년 접종은) 본인과 보호자의 선택이라든지 접종에 대한 동의를 기반으로 한다"며 "접종의 이득에 대해서 학교와 언론을 통해 지속적으로 안내를 하고 접종 방법에 대해서도 안내를 하도록 하겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr