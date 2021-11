경주시, 2021년 '관광기념품 공모전' 수상작 공개

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 경주시가 지역을 상징하는 고유한 관광기념품을 발굴하기 위해 경주시 관광기념품 공모전 수상작 10점을 공개했다.

경주시에 따르면 지난달 18일과 19일 양일간에 걸쳐 열린 관광기념품 공모에 총 77점의 작품이 응모됐다고 10일 밝혔다.

응모작은 공예품과 공산품 69점, 식품 5점, 융·복합상품 2점, 기타 1점 등으로 이 가운데 상품성과 디자인, 품질 등에 대한 심사를 통해 대상 1점, 금상 1점, 은상 1점, 동상 2점, 장려상 5점이 선정됐다.

공모전 대상에는 김성향 씨의 ‘꿈꾸는 별빛여행?경주(첨성대 모양 조명갓)’가 선정됐다. 이 작품은 경주 대표 문화재 첨성대를 모티브로 만들어진 라탄 조명등으로 디자인과 실용성이 돋보인다.

한편 경주시는 올해 기념품 공모작 심사과정에 있어 구매자의 시각에서 작품을 심사하는 일반인 참여 심사제를 처음으로 도입했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr