"구급차가 연예인 택시?"… 청주서 남양주 공연장까지 이동한 가수

가수 측 "병원 가는 도중 나았다"

[아시아경제 나예은 기자] 한 유명 포크 그룹 가수가 사설 구급차를 타고 충북 청주에서 경기 남양주에 있는 공연장까지 이동해 논란이 되고 있다. 해당 가수 측은 병원에 가려고 했으나 몸 상태가 나아져 행선지를 바꾼 것이라고 해명했다.

11일 YTN 보도에 따르면 80년대에 데뷔한 유명 포크 그룹 멤버 A씨는 지난달 30일 충북 청주의 한 웨딩홀에서 구급차를 불러 경기도 남양주 북한강변에서 열린 야외 공연장까지 이동했다.

이에 일각에서는 A씨가 사설 구급차를 개인적 용도로 이용했다는 의혹이 나왔다.

이에 대해 A씨 측은 YTN과의 인터뷰에서 "병원에 가려고 구급차를 타고 올라갔는데, 도중에 편안해지셨다고 하더라. 몸 상태가 회복됐는데 도로 중간에서 내려야 하는 거냐"고 목소리를 높였다.

그러나 A씨가 병원에 가겠다고 구급차를 탔을 당시, 공연장 측에 건강 문제로 늦거나 참석이 어렵다는 연락은 따로 하지 않은 것으로 알려졌다.

현행 응급의료법에 따르면 사설 구급차도 응급환자 이송 외에 다른 목적으로 사용할 수 없다. 이를 위반할 경우 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하의 벌금을 낼 수 있다.

보건복지부와 관할 지차제는 A씨가 사설 구급차를 탑승한 정확한 경위를 조사하고 있으며 위반 사항이 확인된다면 고발하겠다는 방침이다.

이처럼 연예인이 사설 구급차를 개인 스케줄에 이용하는 사례를 놓고 이른바 '연예인 택시'라는 비판이 나오고 있다.

지난 2013년에는 개그우먼 강유미 씨가 부산 공연에 참석하기 위해 사설 구급차를 탑승해 논란이 된 바 있다. 당시 강씨는 자신의 SNS에 구급차 내부 사진을 올려 질타를 받기도 했다.

또 2018년에는 한 민간 응급환자 이송업체가 연예인을 지방 행사장이나 공항 등에 태워준 사실이 적발돼 처벌받았다.

