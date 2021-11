치킨플러스가 배달종사자의 교통안전을 위해 도로교통공단과 함께 ‘이륜차 교통안전 교육 및 인식개선 캠페인’을 펼친다. 치킨플러스와 도로교통공단은 지난 2일 ‘이륜차 배달종사자의 교통안전 확보를 위한 업무협약(MOU)’을 체결, 매장을 찾는 배달종사자에게 안전운전에 관한 안내자료를 배포하는 등 안전한 교통문화 확산을 위해 앞장서기로 했다. 치킨플러스 유민호 대표(왼쪽 세 번째)와 도로교통공단 이주민 이사장(네 번째)이 업무협약 체결 후 관계자들과 기념사진을 찍고 있다. (사진 제공 = 치킨플러스)

