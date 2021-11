씨젠, 103억 규모 분기 현금배당 결정

[아시아경제 박지환 기자] 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 49,050 전일대비 1,050 등락률 -2.10% 거래량 662,264 전일가 50,100 2021.11.11 15:30 장마감 관련기사 '폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽'팔팔한 게임 VS 골골한 바이오게임株들의 반격…코스닥 시총경쟁 재점화 close 은 103억원 규모의 분기 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr