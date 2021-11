'성관계 불법촬영·유포' 종근당 장남 2심도 집행유예

[아시아경제 김대현 기자] 성관계 영상을 불법촬영해 유포한 혐의로 재판에 넘겨진 이장한 종근당 회장의 장남이 2심에서도 징역형의 집행유예를 선고받았다.

11일 서울중앙지법 형사항소1-3부(부장판사 조중래 김재영 송혜영)는 성폭력처벌법 위반(카메라 등 이용 촬영) 등 혐의로 기소된 이모씨의 항소심에서 1심과 마찬가지로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 40시간의 성폭력치료프로그램 이수 및 120시간의 사회봉사, 3년간 아동·장애인 관련 기관 취업제한 명령 등도 함께 내렸다.

항소심 재판부는 "원심 형량이 너무 무겁거나 가벼워 재량의 합리적 범위를 벗어난 것으로 보이지는 않는다"며 이씨 측과 검찰의 항소를 모두 기각했다.

이씨는 지난해 1~2월 여러 여성들과 각각 성관계를 맺으면서 동의없이 영상을 촬영한 뒤 이를 사회관계망서비스(SNS)를 통해 유포한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 앞선 1심은 "범행 과정에서 촬영한 영상에서 피해자들의 신체노출 정도가 심하지만, 얼굴이 명확히 나오지 않아 개인적 법인 침해가 있다고 보기 어렵다"고 판단했다.

한편 이씨는 3번째 음주운전을 한 혐의로 지난해 11월 항소심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr