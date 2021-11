美 동아태 차관보, 韓 당국자와 연쇄회동…'공급망' 등 논의(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 일본을 거쳐 지난 10일 방한한 대니얼 크리튼브링크 미국 국무부 동아시아·태평양 담당 차관보가 11일 우리 정부 외교·경제 당국자들과 연쇄 회동을 가졌다. 바이든 정부가 중시하는 '공급망 재편' 이슈가 논의의 주된 주제가 될 전망이다.

외교부는 이날 오전 크리튼브링크 차관보가 우리 측 카운터파트인 여승배 외교부 차관보와의 양자 협의 및 오찬에서 '공급망' 등의 논의를 진행했다고 밝혔다.

양 차관보는 굳건한 한미동맹이 동북아 및 세계 평화 번영의 핵심축임을 재확인하고, 지난 5월 한미 양국 정상회담 이래 한미동맹 협력 지평이 글로벌 차원으로 확장되고 있다고 평가했다. 나아가 기후변화, 코로나 19 대응, 공급망 등 현안 한미간 협력을 지속 강화하기로 했다.

양 차관보는 한반도 상황의 안정적 관리의 중요성에 대해 공감하고, 북한과 조속한 대화 재개를 위해 다양한 방안을 논의했다. 또 한미간 고위급 실무급에서 활발한 소통을 하고 있음을 평가하고 긴밀한 공조 및 협력을 지속키로 했다.

크리튼브링크 차관보는 이어 최종건 1차관을 예방했으며, 이성호 외교부 경제외교조정관, 정대진 산업통상자원부 통상차관보와도 따로 회동한다.

한·중·일 등 동아태 지역 실무를 총괄하는 그가 취임 후 첫 방한에서 정무 외에 경제외교 및 통상 담당자를 따로 만나는 것은 이례적이다. 최근 '요소수 사태' 등으로 인해 글로벌 공급망 이슈가 시급한 문제로 떠오른 가운데, 중국과 경쟁중인 바이든 정부 역시 동맹국을 중심으로 한 공급망 재편에 큰 관심을 기울이고 있다는 점에서 공급망 문제가 이번 방한에서 주된 논의 이슈가 될 것으로 보인다.

또 크리튼브링크 차관보는 오후 중 더불어민주당 당사에서 이재명 더불어민주당 대선후보와도 면담했다. 이 후보는 크리튼브링크 차관보와 만나 "앞으로 한미 동맹이 경제 동맹으로, 또 글로벌 파트너십으로 계속 성장, 발전하길 희망한다"고 밝혔다. 기존 정부의 임기가 아직 남은 가운데 미 당국자가 우리 대선후보와 만나는 것은 이례적이다. 자칫하단 문재인 정부 '패싱'으로도 읽힐 수 있다. 지난 2017년 3월에도 조셉 윤 당시 미 국무부 대북특별대표가 대선후보들과의 접촉을 한 적은 있지만, 당시는 '탄핵'이라는 특별한 상황이 있었다.

그럼에도 미 측이 대선후보 면담을 추진하는 이유는 미중 경쟁구도 속 주요 동맹국인 한국 대선후보들의 대중 인식을 살펴보기 위한 것일 가능성이 크다. 크리튼브링크 차관보는 베이징 대사관에서 7년 근무한 '중국통'이기도 하다. 이 후보는 크리튼브링크 차관보와 면담 후 싱하이밍 중국 대사와도 만남을 가질 예정이다.

