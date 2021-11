與 “이재명 배우자 사고 모든자료 공개..허위사실 법적 대응”

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당은 11일 이재명 대선 후보의 부인 김혜경 씨의 낙상사고와 관련해서 번지는 허위조작정보와 관련해 "사실과 관계된 영상자료와 녹음자료, 119 이송 기록 등 모든 자료를 확보해 공개하겠다"고 밝혔다. 특히 "제2의 십알단 사태 넘어서는 조직적 음모"라면서 수사당국에 엄단을 촉구했다.

국회 행정안전위원장인 서영교 민주당 의원은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "(자료 확보는) 이 후보와 후보 배우자의 동의가 필요한데 그 동의를 얻어서 자료를 요청하고 있는 상황"이라고 말했다. 그러면서 "(요청한 자료는 최근 떠도는 관련 의혹이) 철저하게 가짜뉴스라는 것, 허위 사실이라는 것을 증명할 수 있는 자료"라며 "가짜뉴스 엄단이 가장 중요한 내용"이라고 덧붙였다.

전날 민주당은 서울중앙지검에 공직선거법상 허위사실 공표와 정보통신망법상 명예훼손 혐의 등으로 온라인 커뮤니티에 김씨의 낙상 사고 관련 의혹 글을 올린 누리꾼 2명을 고발했다.

국회 행정안전위원회 위원이자 선대위 배우자 실장인 이해식 의원도 "김혜경 여사의 부상을 둘러싸고 악의적이고 의도적이며 조직적인 허위조작 정보의 생산과 유포 행위가 만연하고 있다"며 "조직적 음모에 의한 것이라 판단된다"고 주장했다. 이어 "추가적으로 관련 허위사실을 생산하거나 유포하는 자는 전원 경찰과 검찰에 고소 및 고발 조치를 하겠다"고 엄중 경고했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr