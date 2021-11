전북도, 9조1013억 규모의 2022년 예산안 편성

위드코로나 대비 경기부양 총력과 민생안정 지원에 중점

행정명령 이행업소에 민생회복자금 70만원 지원



[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도가 9조1013억원 규모의 예산안을 편성, 도의회에 제출한다고 11일 밝혔다.

송하진 도지사는 11일 ‘22년 민생안정회복 예산안 브리핑’을 통해 “위드코로나 흐름에 맞춰, 민생을 회복하고 전북의 도약과 성장을 위한 미래 투자에 집중하겠다”며 예산안 편성 배경을 설명했다.

전북도의 내년 예산안은 본예산 기준으로, 사상 처음으로 ‘9조원 시대’를 여는 것이다.

전체규모 중 회계별로는 일반회계가 3101억원, 4.4% 증가한 7조4416억원, 특별회계는 1130억원, 12.8% 증가한 9954억원, 기금은 934억원, 12.4% 감소한 6643억원으로 각각 편성됐다.

중점 편성 내용을 보면, 우선 코로나19 장기화로 인해 막대한 피해를 입은 행정명령 이행업소에 내년 2월 중 70만원씩을 지원하는 것을 포함해 △소상공인ㆍ기업지원 등 경기부양에 2322억원 △일자리·청년 지원 8194억원 △전북형 뉴딜 5102억원 △감염병·재해예방·소방장비 확충 등 재난대응체계 구축 2497억원 △ 도민생활 SOC 개선에 3674억원 등을 반영했다.

또한 전북 산업지도 개편을 통한 수소·전기차·재생에너지 등의 미래 성장동력 확보를 위해 1747억원을 반영했다.

이와 함께 도시재생 및 농어촌 생활여건 개선, 도로·주차장 개선, 악취 및 미세먼지 대책 등에도 예산을 편성했다.

송하진 도지사는 “2022년 예산안은 단순한 9조원 이라는 예산규모 성장에 그치지 않고, 도민이 필요로 하는 부분을 찾아 지원하는데 고민을 거듭했다”며 “예산안 확정시 연초부터 신속하게 집행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 내년도 예산안은 제386회 도의회 정례회(11월 22일)에서 2022년도 도정운영 방향 및 예산(안) 제안설명을 시작으로, 각 상임위별 심사가 시작될 예정이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr