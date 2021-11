[포토] 이재명 예방한 크리튼브링크 미 국무부 차관보

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 11일 서울 여의도 당사에서 대니얼 크리튼브링크 미 국무부 동아시아·태평양 차관보와 면담을 갖고 있다.

크리스토퍼 델 코소 주한미국대사관 대사 대리도 함께한 이 자리에서 이 후보는 한미동맹의 성장·발전에 대해 논의했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr