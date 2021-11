文대통령, K-박람회 현장 격려…"한류 넘어, K-붐(Boom)"

콘텐츠, 농수산식품, 화장품, 브랜드K 소비재 등 전시홍보관 방문

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 11일 오후 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 '2021 K-박람회' 현장을 격려 방문했다. 문 대통령은 콘텐츠, 농수산식품, 화장품, 브랜드K 소비재 등의 전시홍보관과 화상 상담회를 참관하고 기업인들을 격려했다.

K-박람회는 부처별로 진행하던 비대면 수출 지원 행사를 연계해 한류 연관 상품을 홍보하고 해외진출을 위한 마케팅을 지원하는 종합적인 한류행사로, 6개 부처가 협력해서 올해 처음 개최됐다.

K-박람회에서는 실감형 기술을 결합한 온라인 공연, 실시간 상품판매전(라이브 커머스), 국내외 온라인 유통망 내 판촉전, 한류 홍보 콘텐츠 방영 등 온라인을 통해 다양한 프로그램도 진행한다.

콘텐츠와 연관 산업 분야 국내외 약 900여개 기업이 참여해 화상 상담, 계약 체결 등 다양한 사업 기회를 모색한다. 지난 8일부터 11일까지는 코엑스 그랜드볼룸에서 화상 상담과 실시간 판매를 진행하고 분야별 전시홍보관도 운영했다.

문 대통령은 산업의 주요 수출제품과 한류 연계 마케팅을 통한 성공사례 전시, 해외 구매 기업과의 화상연결시스템, 온라인 체험 전시실, 제품 체험공간 등 부처별 전시홍보관을 둘러봤다.

청와대는 "문 대통령은 코로나19로 인해 어려워진 경제 여건에도 한류와 연관된 4대 K-산업 분야에서 최고의 수출 성과를 기록하며 우리 경제의 성장을 일구어 온 기업인들에 대한 감사의 뜻을 표했다"고 설명했다.

문 대통령은 알파벳 K가 전 세계에서 한국을 의미하는 수식어가 되고, 한류가 ‘K-붐’을 만들어 내고 있는 상황을 언급하며, 한국의 국가 브랜드 가치가 더욱 높아지기를 바란다는 뜻을 전했다.

한편 문 대통령은 김치 수출 기업 관계자에게 "한국을 상징하는 김치가 세계인의 식탁을 풍성하게 만들어 주는 필수음식이 될 수 있도록 더욱 노력해 달라"고 당부했다.

문 대통령은 보건복지부의 K-Beauty 전시홍보관에서 맞춤형 화장품을 개발해 해외시장을 공략하고 있는 기업의 사례를 청취했다. 문 대통령은 한국의 미를 세계에 잘 전할 수 있기를 바란다고 격려했다.

문 대통령은 산업통상자원부 소비재 전시홍보관에서 코리아세일페스타와 연계한 해외 유통망 협업 소비재 판촉전을 둘러봤다.

문 대통령은 스튜디오 배경으로 전환된 K-Content 전시홍보관 온라인 무대에서 "세계 시장에서 K-산업과 K-상품이 품질과 신뢰의 상징이 될 수 있도록, 기업인들이 노력과 도전을 응원하고 정부도 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.

