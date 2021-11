씨티銀 노조 "자산 매각하면 기존 대출고객 금리 오르고 한도 축소"

[아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행 노조가 사측의 자산(대출) 매각과 영업점 폐쇄가 소비자 손해를 끼칠 수 있다고 경고했다. 전일 희망퇴직자가 속출한 것을 두고서는 금융당국의 ‘인가권한 없음’ 결정이 영향을 줬다고 비판했다.

한국씨티은행 노조는 11일 성명서를 내고 “주력상품인 소호대출의 기존고객 금리가 2.5~2.8% 수준인데 자산매각이 성사된다면 대출을 사들인 은행이 금리를 인상할 게 자명하다”며 “자산매각으로 고객에게 금리부담이 전가될 것”이라고 지적했다. 그러면서 “현재 만기가 도래하는 고객도 타행으로 이전하면 금리가 0.5% 올라 이전이 거의 발생하지 않고 있다”고 부연했다.

현재 한국씨티은행 소호대출은 2만여명이 약 5조7000억원을 받은 상태다. 최근 신규금리(3.0~3.3%)를 고려하면 한국씨티은행 대출자의 금리가 오를 거라는 설명이다.

개인신용대출의 경우 한도축소를 우려했다. 한국씨티은행 개인신용대출은 16만여명이 9조원가량 이용하고 있다. 노조는 “개인신용대출도 타 은행보다 많은 대출한도를 부여하고, 신용등급 7등급(요주의)의 대출까지 취급하고 있다”면서 “고객연봉 초과대출 비중이 3분의 2에 달하는 만큼 자산매각이 성사된다면 해당 대출을 매입한 은행은 총 대출한도를 축소할 것”이라고 주장했다.

이어 “가장 손쉬운 자산매각 방식으로 고객을 내보낼 게 아니라 한국씨티은행에서 끝까지 고객을 보호 관리해야 한다”고 덧붙였다.

또 “한국씨티은행 영업점은 최근 10년 동안 급격히 감소했다”며 “32개뿐인 소비자금융 영업점이 추가 폐쇄된다면 고객은 영업점 방문을 위해 시·도 단위를 넘어다녀야 한다”고 언급했다. 고객 피해 방지와 고용안정을 해결하려면 점포가 어느 정도 남아 있어야 한다는 게 노조 측의 주장이다.

한국씨티은행 희망퇴직 신청자가 쇄도한 것에 대해서는 “금융위원회가 본회의에서 인가권한 없음을 결정해 직원들이 절망했다”며 “직원들이 처음 결정을 바꿔 하나둘씩 퇴직을 선택하기 시작했다”고 말했다. 전일 마감된 한국씨티은행 희망퇴직에는 대상자의 60~70%가 몰린 것으로 알려졌다.

노조 관계자는 “소비자금융 직원들은 금융위가 사실상 대규모 폐업을 묵인한 상태에서 청산 절차가 진행되면 본인들의 업무가 사라질 것이라는 두려움에 직면하게 됐다”며 “직원들은 희망퇴직을 선택한 게 아니라 공포를 벗어나고자 하는 몸부림을 선택한 것”이라고 비판했다.

한편 금융위는 지난달 27일 한국씨티은행의 단계적 폐지가 금융 당국의 인가사항이 아니라고 밝힌 바 있다.

