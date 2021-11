다임러, 르노 지분 전량 매각…11년 지분교환 관계 정리

[아시아경제 박병희 기자] 다임러가 10년간 이어온 르노ㆍ닛산과의 지분 교환을 통환 제휴 관계를 끝냈다.

10일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 다임러는 이날 증시 마감 후 보유하고 있던 르노 보통주 920만주를 모두 기관투자가들에 블록딜을 통해 매각했다.

다임러는 해당 주식을 통해 르노 지분 3.1%, 의결권 약 5%를 보유하고 있었다.

이날 르노 주가는 34.30유로에 거래를 마쳤다. 920만주 전량 매각 대금은 3억1600만유로에 달하지만 블록딜에서는 보통 정규장보다 낮은 가격에 거래가 이뤄진다.

다임러는 2010년 르노ㆍ닛산과 지분 교환을 통한 전략적 제휴 관계를 맺었다. 다임러와 르노는 지분 관계를 정리하지만 향후 협력 관계는 지속될 것이라고 밝혔다.

르노와 닛산은 다임러보다 먼저 다임러에 대한 지분 1.5%씩을 매각했다. 닛산은 올해 5월에 다임러 주식 전량을 11억5000만유로에 매각했다. 르노는 이에 앞서 지난 3월에 다임러 주식을 매각했다. 다임러 주식 매각은 르노의 턴어라운드 계획의 일환이었다.

협업을 통해 다임러와 르노는 멕시코의 공장을 공동 운영하고 캉구, 시탄 등의 차량을 생산했다. 하지만 협업을 통해 생산한 차량들이 시장에서 좋은 반응을 얻지는 못 했다.

다임러와 르노가 한창 협업을 진행할 때 양 사 최고경영자(CEO)는 디터 제체와 카를로스 곤이었다. 하지만 곤 회장은 2018년 횡령ㆍ배임 혐의로 체포됐고, 제체도 2019년 다임러 회장직에서 물러났다.

다임러는 닛산 지분 3.1%를 아직 처분하지 않았다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr