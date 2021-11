[포토] '아들 퇴직금 50억' 곽상도 사퇴 본회의 통과

[아시아경제 윤동주 기자] 11일 국회에서 열린 본회의에서 화천대유 퇴직금 50억 원 문제로 의원직 사퇴 의사를 밝힌 곽상도 의원의 사직 안이 통과되고 있다.

앞서 국민의힘은 곽 의원 문제로 여론의 부담을 느껴 출당시킨 바 있다. 곽 의원 사퇴는 21대 국회 들어 윤희숙·이낙연에 이어 3번째다.

