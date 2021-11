사직안 가결된 곽상도 "국회의원 자리 뒤에 숨어서 회피 않겠다"

"반드시 결백 증명하겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 국회 본회의에서 사직안이 가결된 곽상도 의원이 11일 "국회의원 자리 뒤에 숨어서 회피하지 않겠다"고 밝혔다.

곽 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "나아갈 때와 물러날 때를 아는 것이 사람의 기본이고, 국민의 신뢰가 바탕되지 않는다면 직에서 물러나는 것이 공직자의 숙명이라 믿는다"며 이처럼 말했다.

그는 "아들이 받은 성과급과 관련해서 국민 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 송구스럽게 생각한다"면서도 "대장동 개발사업이나 화천대유와 관련하여 어떤 일도 하지 않았고 어떤 일에도 관여되어 있지 않다는 점을 다시 한번 말씀드린다"고 재차 강조했다.

자연인으로 돌아간다는 곽 의원은 "반드시 결백을 증명해 여러분께서 보내주신 성원과 선택이 틀리지 않았다는 것을 밝히겠다"고 덧붙였다.

한편, 국회는 이날 본회의를 열어 곽 의원의 사직안을 투표에 부쳤다. 총 투표수 252표 가운데 찬성 194표, 반대 41표, 기권 17표로 가결 처리됐다.

