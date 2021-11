봉하마을 찾은 尹 '노무현 정신' 강조…"다정한 서민 대통령"

윤석열 "盧, 국민의 사랑을 가장 많이 받으신 분"

[김해=아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 11일 김해 봉하마을을 찾아 '노무현 정신'을 강조했다.

윤 후보는 이날 오후 고 노무현 전 대통령의 생가가 있는 경남 김해 봉하마을에서 "노 전 대통령께서는 국민의 사랑을 가장 많이 받으신 분"이라며 "서민적이고 소탈한, 대중에게 격의 없이 다가가는 그런 모습들이 많이 생각난다"고 말했다..

윤 후보는 노 전 대통령 묘역을 참배한 이후 방명록에 "다정한 서민의 대통령, 보고 싶습니다"라고 적었다.

참배 후 기자들과 만난 자리에서 '과거 논두렁 시계 관련 조작 사건에 대해 검찰의 과잉수사를 사과할 의향이 있나'라는 질문이 나오자 윤 후보는 "전 더이상 검찰을 대표하는 사람이 아니다"라며 "노 전 대통령의 서민적인, 국민의 사랑을 많이 받은 이런 부분에 대해 진영을 떠나서 그분의 재직중에 여러가지 일들에 대해 평가를 어떻게 하는지에 관계없이 국민의 대통령으로 우리 노 전 대통령을 추모하기 위해 왔다"고 강조했다.

'검찰 수장 출신 후보로 당시 검찰 수사를 어떻게 보는가'라는 질문에 윤 후보는 "현재 검찰을 대표하는 사람도 아니고 그럴 생각도 없다"며 "모든 것을 다 포괄적으로 이해를 해주시길 바라겠다"고 선을 그었다.

이날 윤 후보는 봉하마을을 방문하기 전 전남 목포에 있는 김대중 노벨평화상 기념관을 다녀왔다. 이에 그는 "김대중 전 대통령과 노 전 대통령 두 분 다 통합을 강조했고, 또 노 전 대통령께서는 소탈하고 서민적이면서 기득권과 반칙, 특권 이런 것과 많이 싸웠다"며 "국민 통합이라는 게 용서와 화해의 통합도 있지만 부당한 기득권을 타파해서 국민 통합에 기여하는 측면이 있다. 두 분 다에게 이런 정신을 배우도록 하겠다"고 소감을 밝혔다.

한편 이날 권양숙 여사와의 만남은 이뤄지지 않았다. 윤 후보는 "예정 안 돼 있다"고 했으나 김병민 대변인은 "권양숙 여사에게 요청을 드렸는데 다른 곳에 가셨다가 돌아오는 시간이 맞지 않았다"고 설명했다.

김해=금보령 기자 gold@asiae.co.kr