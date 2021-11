“완주군 상운리 고분군, 국가지정 문화재로의 전환 검토해야”

완주군, ‘상운리 고분군 공동학술대회’ 개최…지정문화재 역사적·학술적 가치 충분 공감대 형성

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군 상운리 고분군이 역사 전개상 마한 문화를 대표하는 ‘아이콘’이라는 주장과 함께, 지정문화재의 역사적·학술적 가치는 물론 중장기적으로 국가지정문화재로의 전환을 검토해야 한다는 지적이 제기됐다.

완주군은 11일 오전 군청 대회의실에서 열린 ‘전북 마한의 시작을 알리다’라는 공동학술대회를 개최했다.

김승옥 전북대 교수는 ‘완주 상운리 마한 분구묘의 특징과 학사적 의의’란 기조강연을 통해 상운리유적 분구묘는 △마한 역사의 성립과 형성, 발전을 모두 담고 있는 분규묘 유적이자 △마한 분구묘의 최대와 최고를 자랑하는 유적 △마한 동산(動産) 문화의 정수를 체험할 수 있는 유적 △마한 소국 중 가장 강력한 ‘철의 왕국’ 중심지였을 가능성 등 여러 성격과 학사적 의미를 강조했다.

김 교수는 “상운리 분구묘는 공간적으로 치밀하게 기획된 공동묘지로, 당시 마한사회의 모든 측면이 압축돼 있는 ‘고고학적 아카이브’이다”며 “좀 더 압축해 표현하면 대한민국 역사 전개상 마한 문화를 대표하는 ‘표지’이자 ‘아이콘’이라 할 수 있다”고 주장했다.

이택구 조선문화유산연구원 원장도 이날 ‘완주 상운리 마한 분구묘의 구조와 특징’이라는 제1 발표를 통해 “상운리 분구묘는 마한의 문화적 전통성을 강하게 유지하고 있던 유적으로, 당시 마한과 백제의 사회정치적 관계를 파악하고 연구할 수 있는 귀중한 자료가 되고 있다”고 의미를 부였다.

소재윤 국립 완주문화재연구소 학예연구실장은 ‘완주 상운리 고분군 보존과 사적 지정 방안 검토’ 주제발표를 통해 “현재까지 조사 결과로 미뤄 지정문화재로 검토되는 데 큰 무리가 없을 만큼 학계에서 학술적 가치는 충분히 인정하고 있다”며 “상운리 고분군에 대한 중장기적인 보존과 지정 검토를 위해 단계별 접근이 필요한 것으로 판단된다”고 진단했다.

이와 관련, 소 실장은 핵심지역을 중심으로 도지정문화재 지정과 기초조사를 실시(1단계)하고, 토지 매입과 국가지정문화제로의 검토와 전환(2단계)하며, 사적 추가 지정을 통한 유적 범위 확대와 조사 범위 확대(3단계)하는 등의 단계별 접근 방법을 제시했다.

소 실장은 “완주 상운리 고분군은 전북지역 마한의 정점을 잘 보여주는 유적이자 당시 지배계층의 매장문화를 여실히 보여주고 있다”며 “이 지역이 백제가 영역화함에 있어 결정적 자료들을 제공해 주고 있어 지정문화재로서 역사적 학술적으로 충분한 요건을 갖추고 있다”고 거듭 강조했다.

