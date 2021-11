이마트, 1조2000억원에 성수동 본사 매각

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 2,500 등락률 -1.55% 거래량 157,413 전일가 161,000 2021.11.11 15:30 장마감 관련기사 이마트, 3분기 매출 6조 돌파…분기 사상 최대(종합)이마트, 3분기 영업익 1086억...전년 동기比 28.2% ↓이마트, 1조2200억에 성수동 본사 매각 close 는 11일 성수동 본사를 1조2000억원에 매각한다고 공시했다.

인수자는 미래에셋자산운용·크래프톤 컨소시엄으로 처분 일자는 오는 18일이다.

이마트는 2023년 4월까지 성수점과 본사 토지 및 건물을 사용하고, 향후 거래 상대방이 복합 건물을 신축하면 일부를 분양받아 이마트 성수점을 다시 출점할 계획이다.

