"테슬라株 팔까" 투표한 머스크, 3일간 6조원어치 매각(종합2)

[아시아경제 조현의 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 금주에만 테슬라 주식 약 50억달러(약 5조9080억원) 어치를 매각했다.

11일 블룸버그통신과 주요 외신 등에 따르면 머스크는 지난 8일(현지시간) 테슬라 주식 215만4572주에 대한 스톡옵션을 행사한 뒤 이 중 93만4000주를 약 11억달러에 팔았다.

해당 매각은 기업 내부자가 내부정보를 이용해 주식 거래에 나서는 것을 제한하는 규정에 따라 지난 9월 14일 계획된 것이다. 머스크는 공시에서 "이번 매각은 스톡옵션 행사와 관련된 원천징수 의무조항을 충족시키기 위한 것"이라고 밝혔다.

이어 9~10일에는 360만주 가까이를 약 40억달러에 팔았다. 블룸버그통신은 "사전에 계획된 매각이 아닌 것으로 전해졌다"고 전했다.

머스크가 금주에만 매각한 테슬라 주식은 총 450만주다. 주요 외신은 "450만주는 그의 지분 약 3.0%에 해당한다"고 설명했다.

그는 지난 6일 트위터를 통해 자신의 테슬라 주식 10% 매도 여부에 대한 투표를 진행했다. 24시간 진행된 설문에는 351만9252명이 참여해 과반이 찬성했다.

머스크가 어떤 결과든 따르겠다고 밝히면서 테슬라 주가는 뉴욕 증시에서 지난 8~9일 이틀 연속 16% 이상 폭락했다. 그의 보유 주식 평가액도 한때 약 100억달러가 증발했다. 이후 이날 장중 한때 987.31달러까지 떨어지면서 시가총액이 1조달러를 밑돌았지만 4.34% 상승한 1067.95달러에 마감했다.

머스크의 이번 주식 매각은 조 바이든 행정부가 추진하는 ‘억만장자세’를 의식했다는 분석이 나온다. 바이든 행정부는 주식, 채권과 같은 자산의 미실현 이익에 대해 최소 20%의 세율을 적용하는 방안을 검토하고 있다. CNN은 "주가가 오를수록 내야 하는 세금이 늘어나는 상황에서 머스크가 해당 트윗을 올렸다"고 꼬집었다.

