“비겁한 돈을 벌기 위해 당장 투자에서 손을 떼라”

황현희·제갈현열 ‘비겁한 돈’

A는 꾸준히 부동산을 공부해 두 배 이상 수익을 챙겼다. B는 재테크에 관심이 없다. 먹고 살 만한 전문직 종사자다. 우연히 아파트 분양을 신청해 당첨됐다. 역시 두 배의 이익을 봤다. 누구의 투자가 맞을까? 대개 후자를 택한다. ‘비겁한 돈’의 저자는 "두 사람의 결과가 같으므로 모두 옳다"고 한다. 운 좋게 돈을 벌면 경솔해져서 큰돈을 잃기 쉽다고들 한다. 저자는 괴담이라고 단언한다. "시기에 따라 운 좋게 번 돈이 독이 될 수도 있지만, 마찬가지로 오히려 약이 되기도 한다." 그는 "'힘든 노력 끝에 얻어낸 성과만이 성장의 발판이 된다'는 말은 틀렸다. 인간은 결코 그렇게 설계되지 않았다. 운 좋게 성과를 얻은 사람은 결국 그 운을 자신의 실력으로 만들기 위해 노력한다. 그것이 성과의 힘이다"라고 강조한다.

저자가 가리키는 투자 포인트는 크게 두 가지다. '비겁함'과 '쉼.' 전자는 실력보다 더 많은 돈을 벌고자 하는 욕망이다. 인정해야 한다고 역설한다. 이름 모를 전문가 말에 휘둘리고 남이 지르는 환호성을 좇다가 낭패를 보는 건 그렇지 못해서라고 지적한다. "돈을 못 버는 이유는 언론에서 떠들어대고 이미 많이 올랐다는 소식을 접한 뒤에야 관심을 가지고 투자를 시작하는 데 있다." 결국은 타이밍 싸움. 그래서 후자가 필요하단다. 투자 사이클을 찾기 위해 한 발짝 뒤로 물러나라고 조언한다. "쉰다는 건 당장 경제적 연결고리와 이어져 있지 않은 일을 하는 시간이다. 어떤 식으로든 수익률로 직결되는 모든 고리를 끊어야 한다."

그렇다면 어떻게 상승기를 예측할 수 있을까? 저자는 하락세인 투자물에 주목하라고 한다. "아무도 관심이 없다면 하락 뒤 정체기다. 다시 상승장을 맞이할 확률이 높다." 베스트셀러도 참고하길 권면한다. "(서점에 소개되는 시기는) 글쓴이가 해당 투자물로 막대한 돈을 벌고 난 뒤다. 책 제작에는 최소 6개월 이상이 필요하다. 상승기의 정점일 가능성이 크다." 돈의 속성은 한 번도 변한 적이 없다. 오늘 투자를 시작한 사람의 돈은 어제 투자를 준비한 사람의 지갑으로 흘러간다. 저자는 그 순리를 잊지 말라고 조언한다. "투자물이나 뉴스를 보는 안목보다 자신에게 투자를 위한 '어제'가 있었느냐가 더 중요하다."

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr