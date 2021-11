'아들 50억 퇴직금' 곽상도 사직안 본회의 통과…"진실 규명 하겠다" (종합)

[아시아경제 이현주 기자] 아들의 퇴직금 논란으로 국민의힘을 탈당한 곽상도 무소속 의원의 사직안이 11일 국회 본회의를 통과했다.

국회는 이날 본회의를 열어 곽 의원의 사직안을 투표에 부쳤다. 총 투표수 252표 가운데 찬성 194표, 반대 41표, 기권 17표로 가결 처리됐다.

곽 의원은 아들 곽모씨가 성남시 대장동 개발 사업을 맡은 화천대유자산관리에서 6년 간 일한 뒤 퇴직하면서 퇴직금과 위로금 명목으로 50억원을 받은 것이 알려져 논란이 됐다. 곽 의원이 출당한 뒤에도 제명 문제를 두고 당 내부에서 갈등 양상이 벌어지자 곽 의원은 "불신이 너무 많아서 더는 무슨 말을 해도 안 되어 정리를 하는 것"이라며 사퇴를 선언했다.

21대 국회에서 윤희숙·이낙연 전 의원에 이어 세 번째 사직이다. 곽 의원은 이날 표결에 앞서 진행되는 신상 발언 등은 하지 않았다.

대신 자신의 페이스북에 글을 올려 "저는 아들이 받은 성과급과 관련해서 국민 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 송구스럽게 생각한다"면서도 "하지만 저는 대장동 개발사업이나 화천대유와 관련해 어떤 일도 하지 않았고 어떤 일에도 관여되어 있지 않다는 점을 다시 한 번 말씀드린다"고 했다. 또 "국회의원 자리 뒤에 숨어서 회피하지 않겠다"며 "제기되는 의혹들이 수사를 통해 소상히 밝혀지고 진실이 규명되도록 하겠다"고 덧붙였다.

곽 의원이 사직함에 따라 대구 중·남구 국회의원 보궐선거는 내년 3월 대통령 선거와 함께 치러지게 된다. 국민의힘은 조만간 조직강화특별위원회를 열고 중·남구 조직위원장 공모 여부를 두고 논의할 예정이다.

