"뚜껑 녹았잖아" 직원 얼굴에 수프 들이부은 진상 손님

전화로 반말·욕설에 고성까지...식당 방문 이후에도 행패 이어져

[아시아경제 김서현 기자] 미국의 한 식당에서 포장 받은 수프에 불만을 가진 여성이 환불을 해주겠다는 조치에도 화를 참지 못해 직원의 얼굴에 수프를 들이붓는 일이 발생했다.

미국 텍사스주 현지 매체 KCEN-TV 등에 따르면 지난 7일(현지시간) 오후 1시 30분쯤 템플에 위치한 한 멕시코 패스트푸드 체인업체에서 한 여성 손님이 식당에서 행패를 부리며 직원 얼굴에 수프 통을 던졌다.

여성의 돌발 행동은 가게 내부 폐쇄회로 (CC)TV에 그대로 찍혔고, 이 영상이 확산하면서 미국 내에서 공분이 일었다.

이날 손님은 점심시간 테이크 아웃으로 수프를 주문했다. 식당은 매뉴얼에 따라 수프를 플라스틱 용기에 담아 배달했다. 그러나 해당 손님이 '플라스틱 뚜껑이 깨진 채로 도착했다'며 항의 전화를 걸어왔다. 그는 "수프가 너무 뜨거워 플라스틱 뚜껑이 녹은 것"이라며 "수프에 플라스틱이 스며들었다"고 주장했다.

전화를 받은 직원 바넬레 브로랜드(24)는 환불과 무료 쿠폰을 제안하며 해결에 나섰다. 하지만 수화기 너머에서는 반말과 욕설, 고성이 들려왔다. 손님은 이에 그치지 않고 직접 수프를 들고 식당까지 찾아왔다. 브로랜드가 "원하는 대로 해드리겠다"고 응대했지만, 그는 "이건 말이 안 되지 않느냐"는 말만 반복하며 고성과 욕설을 계속했다.

결국 브로랜드가 경찰에 신고하겠다며 휴대전화를 꺼내 들자, 손님은 수프를 던져버리고 자리를 떠났다. 현장에는 이 손님의 남자친구도 있었지만 이러한 행동을 말리지 않았다고 전해졌다.

다행히 수프가 식은 상태여서 큰 부상은 피했지만, 브로랜드는 "수프가 얼굴에 닿았을 때 순간 숨이 멎는 줄 알았다. 이번 사건이 큰 트라우마로 남았다"고 호소했다. 브로랜드는 해당 손님을 고소했고, 식당은 여성의 출입을 금지했다.

레스토랑 직원 6년 차인 브로랜드는 현지 언론 인터뷰에서 "우리도 감정을 가진 인간이다. 가족 대하듯 친절과 존중으로 대해달라"며 "이번 사건이 종업원의 애환을 이해하는 기회가 되길 바란다"고 전했다.

