서구 소재 요양병원 1명 추가…11일 광주 6명 확진

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주지역 한 요양병원에서 일어난 집단감염이 가족 감염으로 이어지는 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 산발적으로 이어지고 있다.

11일 광주광역시에 따르면 오후 2시 기준으로 6명이 확진 판정을 받아 5563~5568번으로 분류됐다.

서구 소재 요양병원 관련 1명, 직업소개소 행정명령 관련 2명, 기확진자 관련 2명, 타시도 접촉자 1명이다.

서구 소재 요양병원 관련 1명은 전날 확진판정을 받은 요양보호사의 배우자다.

해당 병원은 전날 고위험시설 종사자 주기적 선제 검사에서 요양보호사 2명이 감염이 확인된 후 전수검사를 통해 14명이 추가 확진 판정을 받았다.

서구 요양병원 확진자는 누적 17명으로 집계됐다.

직업소개소 행정명령 관련 2명은 외국인으로 국적은 각각 카자하스탄, 태국이다.

기확진자 관련 2명은 가족과 직장동료에게 감염됐다.

타 시도 확진자 1명은 전남 3370의 가족으로 자치구에서 현장평가를 실시해 접촉자 분류를 진행할 예정이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr