국회, 변호사 세무업무 제한하는 '세무사법' 가결

[아시아경제 나주석 기자] 국회는 11일 변호사의 세무 대리 업무를 제한하는 내용의 세무사법 개정안을 통과시켰다.

국회는 이날 본회의를 열어 재석의원 208인 가운데 찬성 169인, 반대 5인, 기권 34인으로 세무사법 개정안을 가결시켰다.

이번에 통과한 세무사법 개정안은 2004년 2017년 사이에 변호사 자격을 취득하여 세무사 자격이 있는 변호사는 1개월 이상의 실무교육을 이수한 후 변호사 세무대리업무등록부에 등록하여 세무대리 업무할 수 있도록 했다. 다만 장부작성 대행과 성실신고확인 업무 등은 제한했다.

2018년 국회는 변호사 자격을 취득해도 세무사 자격을 부여받지 못하는 내용의 법안을 통과시켰지만, 헌법재판소가 ‘세무사법이 직업 선택의 자유를 침해했다’며 헌법 불합치 결정을 내린 바 있다.

한편 대한변호사협회는 세무사법 개정안이 위헌이라며, 표결이 처리되면 위헌 소송을 제기하겠다며 반발하고 있다.

