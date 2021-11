스타벅스, 3분기 영업이익 860억원…전년比 108%↑

[아시아경제 이승진 기자] 스타벅스가 올 3분기 사회적 거리두기 여파에도 영업이익이 두 배 가량 뛰어오르는 호실적을 기록했다.

이마트는 스타벅스의 올해 3분기 영업이익(연결기준)이 지난해 같은 기간보다 108.2% 늘어난 850억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 28.9% 증가한 6266억원이며, 당기순이익은 108.8% 늘어난 643억원이다.

3분기 말 기준 전국 점포수는 1611개로 2분기 기준 1574개보다 37개 늘었다.

스타벅스 관계자는 "지난해 카페 매장 내 취식 금지 조치 및 사회적 거리두기 강화로 좌석 간 거리조정, 영업시간 축소 등에 따른 기저효과로 보인다"고 설명했다.

스타벅스의 높은 성장세에는 한정판 굿즈 마케팅도 한 몫을 한 것으로 분석된다. 코로나19 여파로 매장 좌석 수를 축소하는 등 영업 환경의 어려움 속에서도 한정판 굿즈를 선보일 때마다 매장은 손님들로 줄을 이었다.

지난 8월 스타벅스가 자동차 브랜드 미니 코리아와 협업해 출시한 기획상품의 경우 이를 구매하기 위해 손님들이 매장 개점 시간에 맞춰 줄을 서기도 했다. 9월에는 스타벅스가 공짜 리유저블 컵(다회용컵)을 선보이자 전국 매장은 이 컵을 받으려는 손님이 몰려들면서 북새통을 이뤘다. 한때 애플리케이션에서는 2500~3000여명의 접속 대기 숫자가 뜨기도 했다.

한편 오는 4분기부터 스타벅스 실적은 이마트 연결 실적에 반영될 예정이다. 앞서 이마트는 스타벅스커피 인터내셔널이 보유하고 있던 스타벅스커피 코리아 지분 50% 중 17.5%를 추가 인수했다. 잔여 지분 32.5%는 싱가포르 국부 펀드인 싱가포르 투자청(GIC)이 인수하기로 했다.

