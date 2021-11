정의용 "北에 '교황 방북 방안 검토하라' 전달"

[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관은 정부가 북측에 프란치스코 교황의 방북 방안을 검토해보라는 의견을 전달했다고 11일 밝혔다.

정 장관은 이날 오후 국회 외통위 전체회의에서 이태규 국민의당 의원의 질의에 답해 "남북 간의 대화 과정에서 교황께서 북한을 방북하는 방안을 검토해보라는 의견을 전달했다"고 말했다.

이 의원은 '(장관은) 김정은 총비서와 정상회담 과정이나 특사로 가셔서 대화해보지 않았나, 그런 과정에서 교황께 초청장을 보내면 어떻냐는 제안을 한 적 있나'라고 질문했고, 이에 정 장관이 "어떤 차원인지 말씀은 못 드린다"고 전제하며 이같이 답했다.

정 장관은 교황의 방북 의사가 확실한지 여부에 대해 "그렇게 보고 있다"며 "북한의 결심만 있으면 충분히 실현 가능성이 있다"고 밝혔다.

교황의 방북 의사에 대한 북한의 반응과 관련해 정 장관은 "일단은 부정적인 반응은 없다"며 "그러나 교황청 입장은 북한의 공식 초청이 있어야 검토가 가능하다는 것"이라고 답했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr