정은보 금감원장 "종합검사 폐지 고려 안해"(종합)

"씨티은행 고용 이슈…관여 어렵다"

[아시아경제 김진호 기자] 정은보 금융감독원 원장은 11일 "금감원 제재 검사와 관련한 개선 방안을 논의 중이나 종합검사 폐지는 고려하지 않고 있다"고 밝혔다.

정 원장은 이날 서울 여의도 켄싱털호텔에서 열린 주요 지방은행장과의 간담회 후 기자들과 만나 '금감원의 잇따른 유화책으로 소비자보호가 약화될 수 있다는 우려가 제기된다'는 질문에 이같이 밝혔다.

정 원장은 "(시장친화적 금융감독 개편에 대해) 과도하게 재량적인 검사를 정상화하는 방안을 계획하고 있다"며 "법이나 원칙에 맞춰 개편안을 마련할 것"이라고 말했다.

이어 "금융사의 건전한 경영을 유지하도록 한 상시적 감독과 회사의 경영에 대한 지도적 검사도 확대해 나갈 것"이라며 "예방적 검사도 강화해 소비자 피해가 사전에 예방될 수 있도록 중점을 둘 것이다"고 덧붙였다.

정 원장은 또 한국 씨티은행 노조 측이 고용 문제에 있어 금융당국의 적극적 태도를 요구하는 주장과 관련해 "고용 문제는 사실 노사관계의 문제"라며 "금융당국이 관여할 수 부분이 아니다"고 말했다.

다만 정 원장은 "금융사의 건전한 경영을 금융당국 차원에서 나름대로 관리하고 있다"고 덧붙였다.

앞서 지난 1일 소매금융 부문 단계적 철수를 위한 소비자보호 계획 초안을 금감원에 제출한 것과 관련해선 "금융당국 입장에서 금융소비자의 기존 금융접근성을 감안하겠다"고 답했다.

은행 점포 폐쇄가 빨라지는 것과 관련해선 "바람직하지 않은 것 같다"고 말했다. 정 원장은 "금융접근성이 크제 지장받지 않는 대안들을 마련해 가도록 점진적으로 추진될 수 있도록 지도하겠다"고 했다.

예대금리차 확대 이슈에 대해선 "정부의 과도한 관여는 바람직하지 않다"며 "다만 금리 추이든 이런 부분에 대해선 신중하게 모니터링하고 있다"고 답했다.

한편 정 원장은 이날 김광수 은행연합회장, 안감찬 부산은행장, 임성훈 대구은행장, 송종욱 광주은행장, 최홍영 경남은행장 등 6개 지방은행장과 간담회를 가졌다.

이날 자리에서 정 원장은 지방은행에 대해서도 시장친화적 금융감독 정책을 펼치겠다고 강조했다. 정 원장은 "지방은행의 경우 영업기반인 지역경제 활력이 떨어져 충격에 취약할 수 있으므로 리스크 요인을 파악해 철저한 사전적 감독을 강화하겠다"며 "상대적으로 고령층 고객이 많은 만큼 사기나 불완전판매 등 소비자 피해 예방에도 주안점을 두겠다"고 설명했다.

또 지방은행이 처한 금융환경을 감안해 적극 지원안도 마련하겠다고 했다.

정 원장은 "경영실태평가 등급 기준을 지방은행 특성에 맞춰 개선할 것"이라며 "지역재투자평가시 지역금융 공급 기여도가 큰 은행이 좋은 평가를 받도록 실효성도 높이겠다"고 말했다. 그러면서 "지자체 금고 유치 과정서 은행간 출연금 과당경쟁을 억제하고 공정한 여건 하에서 영업이 이뤄질 수 있도록 하고 지방은행의 디지털 경쟁력을 높이는 방안도 지원하겠다"고 덧붙였다.

