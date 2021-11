국내 오디오북 플랫폼 윌라가 동일 요금으로 가족 구성원 한 명을 추가하는 '가족공유 서비스'를 10일 출시했다. 기존 월 이용료 9900원에 주어지는 혜택이다. 링크 발송으로 간편하게 공유할 수 있다. 가족 구성원 변경도 가능하다. 개별 아이디를 만들면 개인별 취향에 맞는 콘텐츠를 추천받는다. 문태진 인플루엔셜 대표는 "가족과 함께 양질의 오디오북 서비스를 이용할 기회"라고 했다. 윌라는 한국형 대작 오디오북 '토지'를 비롯해 인문학, 매거진, 어린이·청소년용 도서, 윌라 클래스 등 콘텐츠 3000여 개를 서비스한다.

