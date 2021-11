캠코, ESG경영위 개최…'지속가능 공공서비스 플랫폼' 전환 추진

[아시아경제 이광호 기자]한국자산관리공사(캠코)는 11일 강남구 도곡동 캠코양재타워 대회의실에서 '2021년도 제1차 ESG(환경·사회·지배구조) 경영위원회'를 개최했다고 밝혔다.

위원회에서는 캠코가 ESG에 기반을 둔 '지속가능 공공서비스 플랫폼'으로 전환을 추진하기 위해 지난 9월 수립한 지속가능한 성장을 위한 캠코형 ESG경영전략을 분야별 전문가 의견을 반영해 심의·확정했다.

캠코는 위원회 의결에 따라 ESG경영전략으로써 저탄소·친환경 공공자산 확대, 사회책임경영 강화, 청렴하고 투명한 조직 실현 등 3대 추진방향에 13개 세부 추진과제를 설정했다.

캠코는 실천 과제로써 저탄소·친환경 공공자산 확대를 위해 제로에너지 빌딩 개발과 그린리모델링 등 친환경 공공건축에 7427억원을 투자하고, 2050 탄소제로 전략에 발맞춰 2040 RE100(Renewable Energy 100%), 2030 EV100(Electric Vehicle 100%) 실현을 위한 노력을 확대해 나갈 계획이다.

또 사회책임경영 강화를 위해 캠코형 ESG가이드라인 적용을 확대하고, 사회적 가치 실천과 동반성장을 위한 상생·협력 프로그램을 강화하는 한편 2025년까지 캠코형 뉴딜을 통해 일자리 4000여개를 창출할 예정이다.

신흥식 캠코 사장 직무대행은 "ESG경영은 우리사회가 당면한 위기를 극복하는 데 지속가능하고 효과적인 대응전략"이라며 "캠코가 ESG경영 실천과 확산에 선도적인 역할을 할 수 있도록 전사적 역량을 집중하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr