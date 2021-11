LH, 광주 선운2지구 공동주택용지(B-2BL) 공급

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국토지주택공사 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 광주선운2 공공주택지구 공동주택용지 1필지(B-2BL)를 공급한다고 11일 밝혔다.

이번 공급 용지는 광주 선운2지구 내 유일한 민간분양 공동주택용지로, 3만4666㎡부지에 전용면적 60~85㎡이하 594호를 건설할 수 있다.

국토교통부 공공택지 사전청약 확대방안에 따라 본 건 공동주택용지를 공급받은 업체는 계약일로부터 6개월 이내에 사전청약을 시행하여야 하며, 사전 청약 조건을 이행하지 않을 경우 계약 해제 및 신규로 공급되는 토지 청약 시 감점을 받게 된다.

선운2지구는 선암동·운수동·소촌동 일원에 39만 8000㎡ 규모로 조성되는 공공주택지구로, 사업비 3033억 원을 투입해 지난 1월 공사 착공했으며 오는 2024년 7월 준공 예정이다.

광주~무안간 고속도로 운수IC 및 광주송정KTX역, 광주지하철 1호선과 인접한 곳에 입지하고 있어 교통접근성이 좋으며, 빛그린 국가산단(GGM 기입주, 금호타이어 이전예정)과 호남대학교 등 입주수요가 풍부하다.

공공분양 756가구, 행복주택 492가구, 국민임대 492가구, 영구임대 159가구, 민간분양 594가구 등 3033가구(7698명)가 들어설 예정이다.

공급은 추첨방식으로 이루어지며, 매매대금은 740억원으로 대금납부조건은 5년 유이자 할부조건이다.

신청접수는 12월 8일 오전 10시~오후4시 사이에 LH청약센터 사이트 등에서 진행 가능하다. 당첨자 발표는 당일 오후 6시 이후 같은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

