'교복 입은 국회의원' 탄생하나…출마 연령 인하 추진에 갑론을박

국민의힘, 피선거권 연령 25세→ 18세 인하 법안 제출

이준석 "국회의원 피선거권 연령 만 18세 이상으로 낮출 것"…송영길도 호응

[아시아경제 허미담 기자] "정치도 젊어져야죠.", "아직은 시기상조 아닐까요?"

국민의힘이 10일 총선과 지방선거에 출마할 수 있는 피선거권 연령을 현행 25세에서 만 18세로 낮추는 내용의 공직선거법 개정안을 국회에 제출했다. 해당 개정안이 연내 통과되면 이르면 내년 3월 대선과 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거부터 만 18세 이상 국민의 출마가 가능해질 것으로 보인다.

이를 두고 시민들은 엇갈린 반응을 보이고 있다. 청년에게 더 많은 정치 참여 기회를 주겠다는 개정안의 취지에 동의하는 의견도 있으나, 대선이 얼마 남지 않은 시점에서 급하게 이를 강행하는 것은 적절치 않다는 지적도 나온다.

국민의힘은 이날 공직선거법 개정안을 소속 의원 103명 전원 명의로 당론 발의했다. 개정안은 국회의원·지방자치단체장·지방의회의원 선거에 출마할 수 있는 나이를 현행 만 25세 이상에서 18세 이상으로 낮추는 내용이다.

추경호 국민의힘 원내수석부대표는 "청년들의 정치 참여 기회를 확대하기 위해 피선거권 연령을 조정하는 공직선거법 개정안을 국민의힘 전체 의원의 뜻을 모아 당론으로 제출하게 됐다"고 밝혔다.

'피선거권 연령 인하' 논의는 지난 6일 청년의 날 기념식에서 이준석 국민의힘 대표가 "국민의힘은 지방선거와 국회의원 선거에 출마할 수 있는 피선거권 연령 제한을 선거권과 동일하게 조정해 연령 제한을 철폐하겠다"고 언급하면서부터 시작됐다. 이에 송영길 더불어민주당 대표는 페이스북을 통해 "민주당이 일찍부터 주장해오던 것"이라며 환영의 뜻을 밝히기도 했다.

여야가 피선거권 연령 인하를 앞다퉈 주장하는 것은 내년 대선을 앞두고 유권자 3분의 1에 달하는 20·30세대의 표심을 잡기 위해서로 해석된다. 특히 이재명 민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 후보 모두 20·30세대 지지율이 유독 낮게 집계되고 있다. 결국 양당은 젊은층을 겨냥한 전략을 고민하는 과정에서 피선거권 논의를 시작한 것으로 보인다.

그러나 해당 개정안을 두고 시민들의 의견은 분분하다. 한 누리꾼은 "정치가 젊어져야 한다는 것에 동의한다. 청년들의 분노와 목소리를 대변해줄 이들이 필요하다"라며 "선거권 연령을 낮출 때도 당시에 논란이 많았지만, 어찌 됐든 제도가 잘 정착되지 않았나"라고 했다.

우리나라는 현행 선거법상 만 18세가 되면 '투표권'을 행사할 수 있지만, 국회의원·지방자치단체장 등 주요 공직에 출마하기 위해서는 만 25세 연령 제한 규정이 있다. 선거권의 경우, 지난 2019년 12월27일 선거권의 연령을 19세 이상에서 18세 이상으로 하향 조정하도록 공직선거법이 개정됐다.

다만 이를 반대하는 의견도 적지 않다. 청소년들은 정치를 경험할 기회가 적기에 이 같은 논의가 시기상조라는 지적이다. 직장인 김모씨(29)는 "지금 이 시점에서 왜 굳이 피선거권 연령을 낮추려 하는지 모르겠다. 국민에게 필요한 법안은 내팽개친 채 자기네들에게 필요한 법안만을 통과시키려는 거 아니냐"라며 "또 사회 경험이 성인보다 적은 청소년들에게 정치적으로 어떤 기대를 해야 할지 모르겠다"고 비판했다.

해외의 경우, 피선거권에 대한 기준이 나라마다 다르다. 영국과 독일은 피선거권 연령을 만 18세 이상으로 하고 있다. 반면 미국은 연방 대통령은 35세, 연방 상원의원은 30세, 연방 하원의원은 25세 이상이다. 일본도 참의원은 30세, 중의원은 25세 이상이다.

한편 이준석 국민의힘 대표는 지난 8일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "최근 젊은 세대가 (정치에) 많이 참여하면서 청년 세대의 피선거권을 확대하려고 하고 있다"고 말했다.

그는 "고등학생의 정치참여를 이끌려고 하는 것이냐고 해석하는 분도 있는데 정확하게 말하자면 선거권과 피선거권의 연령이 일치하도록 하겠다는 것"이라며 "고등학교를 졸업한 학생도 지방의원이나 국회의원이 되기 위해서 만 20세까지 기다려야 한다는 것이 정치참여에 있어서 굉장히 불합리한 지점이라고 생각한다. 이번에 꼭 개선할 수 있도록 하겠다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr