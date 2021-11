'대장동 의혹' 핵심 김만배, 건강상 이유로 이틀 연속 검찰 조사 불응

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 특혜·로비 의혹의 핵심 인물인 화천대유 대주주 김만배씨가 건강상의 이유를 들어 이틀 연속 검찰 조사에 출석하지 않았다.

서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 11일 오전 서울구치소에 수감 중인 김씨를 소환하려 했지만 김씨가 출석하지 않으면서 조사가 취소됐다. 김씨는 전날에도 개인 사정을 이유로 조사를 받기 어렵다며 출석하지 않았다. 김씨는 전날 구치소 원무과에 약을 요청한 것으로 전해졌다.

김씨는 구속되기 전 여섯 차례 검찰 조사를 받았고 지난 4일 구속 후에는 지난 8일 한번 검찰에 출석해 조사를 받았다. 함께 구속된 남욱 변호사는 8일과 10일 두 차례 조사를 받았다.

두 사람은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정영학 회계사 등과 공모해 화천대유 측에 거액의 이익이 돌아가게 하고 그만큼 공사에 손해를 끼친 혐의 등을 받는다.

검찰은 이들을 상대로 대장동 사업 배임 의혹 관련 성남시 등 '윗선' 개입 여부와 황무성 전 공사 사장 사퇴 종용 의혹, 정치권·법조인 대상 로비 의혹 등을 살펴야 하지만 수사팀 내 코로나19 확진자 발생과 핵심인물들의 조사 비협조로 어려움에 봉착한 것으로 보인다. 구속기한 등을 고려하면 수사 일정은 빠듯한 상황이다.

검찰은 김씨와 남 변호사의 1차 구속기간이 오는 12일 만료됨에 따라 이날 법원에 구속기간 연장을 신청할 방침이다. 구속기간이 연장되면 보강 수사를 거쳐 이달 22일 전 재판에 넘길 것으로 보인다.

