광주상의 "광주시 코로나19 일상회복지원금 환영"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주상공회의소는 11일 모든 시민을 대상으로 개인당 10만원의 일상회복지원금 지급을 추진하기로 한 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

광주상의는 이날 성명서를 통해 "그동안 148만 광주광역시민들과 소상공인들은 코로나19의 장기화와 거듭된 사회적 거리두기 제약에 따른 막대한 피해에도 수많은 희생과 고통을 감내하며 정부와 광주시의 방역정책에 적극 협조해 왔다"고 말했다.

이어 "최근 단계적 일상회복으로 방역조치가 완화되었지만 장기적 고통에 지친 시민과 소상공인들이 체감하는 경기회복세는 더디고 미약하다"고 설명했다.

그러면서 "이런 가운데 일상회복 지원을 위해 모든 시민에게 지급하는 1500억원 가량의 지역화폐는 코로나19로 하루하루 힘든 시기를 겪고 있는 소상공인에게 사용되어짐으로써 지역 경제의 새로운 활력이 될 수 있을 것"이라고 기대했다.

끝으로 "우리는 높은 기대감과 열망을 가지고, 새로운 일상에 대한 도전을 이제 막 시작하고 있다"며 "모두가 기대하는 일상회복에 하루빨리 도달할 수 있도록 광시는 민생의 어려움을 헤아려 신속하게 일상회복지원금 지급을 추진해주시길 희망한다"고 당부했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr