심상정 "거대 양당 후보들 젠더 의식 얄팍…反페미 기수 자처해"

"이재명, '여성' 글자 들어간다며 여가부 폐지론 주장"

"이 후보가 말하는 청년 속에 여성은 없는가" 질타

[아시아경제 임주형 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 더불어민주당·국민의힘 대선 후보들의 젠더 의식을 질타하고 나섰다. 국민의 화합이 아닌 갈등만을 조장하고 있다는 지적이다.

심 후보는 11일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "'페미니스트 대통령이 되겠다'는 말이 상식이던 대선이 불과 5년 전"이라며 "거대 양당 후보들이 얄팍한 젠더 의식으로 반(反)페미니즘의 기수 역할을 자처하고 있다"라고 꼬집었다.

그는 먼저 이재명 민주당 후보가 전날(10일) 자신의 페이스북에 '광기의 페미니즘을 멈춰야 한다'라는 온라인 커뮤니티 글을 공유한 것에 대해 지적했다. 심 후보는 "(이 후보는) 토론회에서는 여성가족부를 폐지하면서 그 이유로 '여성 글자가 들어가니까'라는 황당한 말을 했다"며 "이 후보의 청년 속에는 '여성'의 자리가 없는가"라고 반문했다.

이어 "페미니즘은 편 가르기가 아니다"라며 "젠더로 인해 차별받는 모든 존재를 끌어안고, 우리 모두가 태어난 모습 그대로 자기답게 살아갈 수 있도록 하자는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "제가 거듭 말씀드린 '공존의 대한민국' 속에는 여성, 남성 그리고 모든 성소수자들이 차별 없이 당당하게 함께 살아가도록 할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 이 후보는 10일 자신의 페이스북에 "한번 함께 읽어보시지요"라며 '홍카단이 이재명 후보님께 드리는 글'이라는 제목의 글을 공유한 바 있다.

이 글은 전날(9일) 인터넷 커뮤니티 '디씨인사이드'의 이재명 갤러리에 게재됐는데, 국민의힘 대선 경선 당시 홍준표 의원을 도운 2030세대 자원봉사단인 '홍카단'으로 일했던 누리꾼이 쓴 것으로 전해졌다.

글쓴이는 민주당을 향해 "페미니즘과 부동산은 볼드모트(소설 '해리포터'의 악역)가 되어 감히 입 밖에도 꺼내지 못하는 겁쟁이들과 그 겁쟁이들을 만들어낸 볼드모트들만 그득그득한 정당"이라고 비판을 쏟아냈다.

그러면서 이 후보에게 '친(親) 페미니스트 정책을 폐지해야 한다'고 요구했다.

이와 관련, 이 후보는 이날 자신의 페이스북에 "여성이라는 이유로 차별받아서는 안 되는 것처럼 남성이라는 이유로 차별받는 것도 옳지 않다"며 "차제에 여성가족부를 평등가족부나 성평등가족부로 바꾸고 일부 기능을 조정하는 방안을 제안한다"고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr